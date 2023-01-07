В Донецке повреждены два жилых дома при обстреле со стороны ВСУ
16:40 07.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 января 2023 года поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов [со стороны] ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) городов республики: город Донецк (Петровский район) — улица Стаханова, 18 — прямое попадание в многоквартирный жилой дом; ул. Степана Щипачева, 2 — многоквартирный жилой дом», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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