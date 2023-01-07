В Донецке повреждены два жилых дома при обстреле со стороны ВСУ

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два жилых дома днем в субботу получили повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).



«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 7 января 2023 года поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов [со стороны] ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) городов республики: город Донецк (Петровский район) — улица Стаханова, 18 — прямое попадание в многоквартирный жилой дом; ул. Степана Щипачева, 2 — многоквартирный жилой дом», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.



