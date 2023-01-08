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НОВОСТИ

Швеция собирается присоединиться к противоракетной обороне НАТО

15:42 08.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швеция будет частью европейской противоракетной обороны НАТО, а также воздушного патрулирования стран Балтии. Об этом заявил в своем выступлении на конференции «Народ и оборона» в воскресенье премьер-министр Ульф Кристерссон.«Швеция присоединится к инициативе 15 стран. Совместная противоракетная оборона», — отметил он.

По его словам, шведские военно-воздушные силы и ПВО и станут «основным вкладом королевства в НАТО», где королевство будет участвовать в воздушном патрулировании стран Балтии. Кроме того, Швеция также «внесет свой вклад в наземную боевую оборону в странах Балтии».

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