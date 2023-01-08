Швеция собирается присоединиться к противоракетной обороне НАТО
15:42 08.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, шведские военно-воздушные силы и ПВО и станут «основным вкладом королевства в НАТО», где королевство будет участвовать в воздушном патрулировании стран Балтии. Кроме того, Швеция также «внесет свой вклад в наземную боевую оборону в странах Балтии».
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