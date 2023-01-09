Лула да Силва возвращается в столицу Бразилии после погромов
09:20 09.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возвращается в столицу страны, где в воскресенье протестующие разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства.
«Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. И они заплатят», — заявил Лула да Силва, выступая перед журналистами. Он совершал рабочую поездку в штат Сан-Паулу.
В воскресенье сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламента), президентского дворца и Федерального верховного суда. Немногочисленная охрана пустующих в нерабочий день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов.
Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали порядка 5 тысяч человек. Для разгона манифестантов силовики использовали дымовые шашки и гранаты со слезоточивым газом, сбрасывая их в том числе с вертолета. Стражи порядка успешно восстанавливают контроль над атакованными вандалами зданиями, задержанных отправляют в полицейские участки. Официальных данных о возможных жертвах пока не поступало.
По сведениям местных СМИ, в ходе погромов в зданиях органов федеральной власти вандалы повредили или унесли с собой то, что представляло историческую или художественную ценность: картины, статуи, предметы интерьера.
НОВОСТИ
- 09:05 09.01.2023
- В отношении желающих гибели РФ можно действовать по «правилам военного времени» — Медведев
- 09:00 09.01.2023
- Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента
- 19:20 08.01.2023
- Глава МИД Финляндии исключил появление в стране ядерного оружия после вступления в НАТО
- 16:06 08.01.2023
- Из Украины возвращены 50 российских военных, которым грозила смертельная опасность - Минобороны
- 15:42 08.01.2023
- Швеция собирается присоединиться к противоракетной обороне НАТО
- 12:05 08.01.2023
- Глава СНБО: Россия предлагает Украине «корейский вариант»
- 11:40 08.01.2023
- Китай постепенно снимает «ковидные» ограничения и открывает въезд в страну
- 10:20 08.01.2023
- Автомобильная часть Крымского моста будет закрыта на полдня 10 января
- 09:30 08.01.2023
- Последние два дня ВСУ не обстреливали территорию ЛНР - СМИ
- 09:15 08.01.2023
- В России сейчас ходят десятки новых штаммов «омикрона» коронавируса - Гинцбург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать