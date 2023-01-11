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Байден заверил, что сотрудничает с Минюстом США после обнаружения его секретных документов

11:00 11.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Джо Байден заверил, что в полной мере сотрудничает с Министерством юстиции США, которое проводит проверку в связи с обнаружением секретных документов в офисе американского лидера в аналитическом центре. С этим заявлением хозяин Белого дома выступил во вторник на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады по итогам саммита стран Северной Америки в Мехико.

Байден подчеркнул, что не знал о наличии в офисе секретных документов, которые были найдены его юристами. «Меня оповестили об этой находке. Я с удивлением узнал, что какие-то государственные документы были доставлены в этот офис. Но я не знаю, что в этих документах», — подчеркнул он. «Я передал коробки [с документами], они передали коробки в архив. И мы в полной мере сотрудничаем в рамках проверки, которая, как я надеюсь, будет вскоре завершена. И тогда будет больше подробностей», — добавил Байден.

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