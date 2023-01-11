Польша передаст Украине роту танков Leopard

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша передаст Украине танковую роту в рамках поддержки международной коалиции. Об этом заявил в среду президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции во Львове с украинским и литовским коллегами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.

«Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине», — сказал Дуда, отвечая на вопрос о поставках танков. «Будет передана рота танков Leopard („Леопард“ — прим. ТАСС) в рамках международной коалиции», — сказал польский лидер, выступление которого транслировало Польское телевидение.