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Володин предложил конфисковывать имущество за оскорбление ВС РФ

09:05 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества граждан РФ, покинувших Россию, за действия, попадающие под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом Володин написал в пятницу в соцсети.

Он отметил, что в последнее время некоторые граждане РФ считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, при этом «открыто поддерживать нацистов». Спикер Госдумы назвал уехавших из России граждан, совершающих такие поступки, «негодяями».

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб», — считает Володин.

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