Израильские солдаты открыли огонь по бросавшим в них камни палестинцам близ Рамаллы

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные открыли в пятницу огонь по группе палестинцев, которые бросали в них камни во время проведения контртеррористической операции в окрестностях административного центра Западного берега реки Иордан — города Рамалла. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад несколько подозреваемых начали бросать камни в солдат в окрестностях города Рамалла. Солдаты, проводившие контртеррористическую операцию в этом районе, отреагировали в соответствии со стандартной процедурой, включающей огонь боевыми патронами по подозреваемым, было выявлено попадание», — говорится в заявлении. «Сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало», — добавили в пресс-службе.