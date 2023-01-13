Израильские солдаты открыли огонь по бросавшим в них камни палестинцам близ Рамаллы
17:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные открыли в пятницу огонь по группе палестинцев, которые бросали в них камни во время проведения контртеррористической операции в окрестностях административного центра Западного берега реки Иордан — города Рамалла. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад несколько подозреваемых начали бросать камни в солдат в окрестностях города Рамалла. Солдаты, проводившие контртеррористическую операцию в этом районе, отреагировали в соответствии со стандартной процедурой, включающей огонь боевыми патронами по подозреваемым, было выявлено попадание», — говорится в заявлении. «Сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало», — добавили в пресс-службе.
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