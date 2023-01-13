0
0
41
НОВОСТИ

Израильские солдаты открыли огонь по бросавшим в них камни палестинцам близ Рамаллы

17:00 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные открыли в пятницу огонь по группе палестинцев, которые бросали в них камни во время проведения контртеррористической операции в окрестностях административного центра Западного берега реки Иордан — города Рамалла. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Некоторое время назад несколько подозреваемых начали бросать камни в солдат в окрестностях города Рамалла. Солдаты, проводившие контртеррористическую операцию в этом районе, отреагировали в соответствии со стандартной процедурой, включающей огонь боевыми патронами по подозреваемым, было выявлено попадание», — говорится в заявлении. «Сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало», — добавили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 13.01.2023
Чавушоглу утверждает, что РФ и США не выполнили условия по выводу курдских сил в Сирии
0
7
16:32 13.01.2023
Глава комитета Бундестага призвал к отмене экономических санкций против России
0
98
16:12 13.01.2023
Школы могут ввести начальную военную подготовку после одобрения родителей — Кравцов
0
131
16:00 13.01.2023
Песков предостерег от «ящика Пандоры» с ограничениями для уехавших россиян
0
152
15:32 13.01.2023
Путин запретил применение кандалов для подозреваемых в ненасильственных преступлениях
0
181
15:12 13.01.2023
Более 700 украинских военных уничтожено за последние трое суток в районе Соледара — МО РФ
0
207
15:00 13.01.2023
Путин ждет предложения по освобождению от воинской обязанности мобилизованных врачей
0
216
14:32 13.01.2023
В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы
0
231
14:12 13.01.2023
Сикхи в Индии выступили против стальных шлемов для своих единоверцев в армии
0
252
14:00 13.01.2023
Российские войска вечером 12 января завершили освобождение Соледара от ВСУ — МО РФ
0
277

Возврат к списку