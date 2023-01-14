Коронавирус будет меняться гораздо быстрее, новых штаммов будет еще больше — Гинцбург
08:50 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Появление нового варианта омикрон-штамма XBB.1.5 или «кракен» говорит о том, что коронавирус будет меняться гораздо быстрее, новых штаммов впоследствии будет еще больше, сообщил ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Кракен» появился в результате рекомбинации: два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК (рибонуклеиновая кислота — прим. ТАСС). То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами. <…> Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдет гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнемся, еще будет больше», — сказал он.
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