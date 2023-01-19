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Матч за шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет в Казахстане — источник

17:12 19.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет в Казахстане. Об этом ТАСС рассказали два источника, не связанных друг с другом.

Матч пройдет с 7 по 30 апреля. Международная шахматная федерация (FIDE) официально объявит о месте проведения матча за мировую шахматную корону 20 января.

Ранее президент FIDE Аркадий Дворкович сообщал ТАСС, что главным претендентом на проведение матча за звание чемпиона мира была Мексика.

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