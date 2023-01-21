За публичную дискредитацию ВС РФ нужно лишать госнаград и почетных званий — депутат Думы

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина («Единая Россия») считает необходимым внести поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, которые предусматривают лишение деятелей культуры государственных наград за публичную дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. О своей инициативе она сообщила ТАСС в субботу.

Как пояснила парламентарий, в УК РФ есть статья 48, которая предусматривает процедуру лишения государственных наград и почетных званий. Однако «эта статья не может применяться самостоятельно», она применяется только совместно с другими статьями, которые влекут «за собой наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления».

«На мой взгляд, в статью 48 Уголовного кодекса нужно внести коррективы, чтобы можно было применять ее в отношении тех деятелей культуры, которые публично дискредитировали действия Вооруженных сил Российской Федерации, нарушая этим закон», — сказала парламентарий.

Ранее Стенякина предлагала создать стоп-лист культурных деятелей, которые не должны участвовать в проектах, финансируемых государством.