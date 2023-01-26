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НОВОСТИ

Махмуд-Али Калиматов назвал приоритет в промышленности Ингушетии

11:07 26.01.2023

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Фото пресс-службы главы и
правительства Республики Ингушетия
В Республике Ингушетия начал работать Фонд развития промышленности, ориентированный на поддержку региональной индустриальной сферы. Глава субъекта Махмуд-Али Калиматов назвал его появление своевременным.

Министр промышленности и цифрового развития субъекта Бадма Дорджиев сообщил о старте его работы главе региона Махмуду-Али Калиматову, а также отметил, что организация учреждена его ведомством. Фонд будет выдавать займы на льготных условиях представителям республиканской промышленной отрасли.

Дорджиев указал, что субъект давно рассчитывал стать участником программы единой региональной субсидии, и это наконец произошло. Федеральные власти выделили на создание фонда 76 млн руб., 4 млн руб. поступило из бюджета Ингушетии.

Предприятия могут подать в фонд заявку на получение гранта или займа. Максимальная сумма, на которую они могут рассчитывать – 50 млн руб., максимальный срок – пять лет.

Калиматов напомнил, что приоритет Ингушетии – развитие современных производств, признав своевременность появления фонда. Как указал Калиматов, первыми поддержку фонда должны получать проекты, связанные с инновацией, импортозамещением и современными технологиями. Импортозамещение и технологическое развитие – это направления, по которым России необходимо двигаться согласно мнению президента РФ Владимира Путина, и Ингушетия следует этим курсом.

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