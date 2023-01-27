США не будут исключать из поставок Украине какие-либо системы вооружений — Пентагон
09:05 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США не собираются исключать из поставок Киеву какие-либо системы вооружений. Об этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила на регулярном брифинге в четверг, говоря о том, что может быть передано Украине в дальнейшем в рамках военной помощи.
«Я не думаю, что мы когда-либо проводили какие-то черты. Мы не собираемся снимать что-либо с повестки. Мы предоставляем [Киеву] средства ПВО. <…> Что касается того, что будет дальше, то я не стану забегать вперед в отношении каких-либо пакетов [помощи], о которых не было объявлено, или каких-либо решений президента или министра [обороны]», — сказала она, отвечая на вопрос, возможна ли в дальнейшем поставка Киеву истребителей F-16 с учетом того, что они могут понадобиться для прикрытия с воздуха танков Abrams («Абрамс»), о намерении передать которые Киеву было объявлено.
НОВОСТИ
- 10:05 27.01.2023
- Трамп заявил, что мог бы урегулировать конфликт на Украине за сутки
- 10:00 27.01.2023
- Необычно теплая погода ожидает Поволжье, Урал и Западную Сибирь — Вильфанд
- 09:32 27.01.2023
- МИД ФРГ извинился перед представителем Африканского союза за твит о визите Лаврова
- 09:20 27.01.2023
- «Общая дисциплина» Запада означает новую колониальную зависимость Африки — Лавров
- 09:00 27.01.2023
- ЕС уведомили о наличии законных оснований для использования части активов ЦБ РФ — Bloomberg
- 23:03 26.01.2023
- Поддерживать танки Abrams в боеспособном состоянии Украине будет сложно – представитель Пентагона
- 22:18 26.01.2023
- Украина получит от США экспортную версию танков без секретных элементов брони - СМИ
- 21:30 26.01.2023
- Поставки новых вооружений Украине не ведут к миру - ООН
- 20:45 26.01.2023
- США намекнули Турции, как можно быстрее получить разрешение на покупку истребителей F-16
- 20:10 26.01.2023
- Газовый регулятор ФРГ жалуется, что немцы в холода плохо экономят газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать