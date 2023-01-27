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США не будут исключать из поставок Украине какие-либо системы вооружений — Пентагон

09:05 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США не собираются исключать из поставок Киеву какие-либо системы вооружений. Об этом заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила на регулярном брифинге в четверг, говоря о том, что может быть передано Украине в дальнейшем в рамках военной помощи.

«Я не думаю, что мы когда-либо проводили какие-то черты. Мы не собираемся снимать что-либо с повестки. Мы предоставляем [Киеву] средства ПВО. <…> Что касается того, что будет дальше, то я не стану забегать вперед в отношении каких-либо пакетов [помощи], о которых не было объявлено, или каких-либо решений президента или министра [обороны]», — сказала она, отвечая на вопрос, возможна ли в дальнейшем поставка Киеву истребителей F-16 с учетом того, что они могут понадобиться для прикрытия с воздуха танков Abrams («Абрамс»), о намерении передать которые Киеву было объявлено.

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