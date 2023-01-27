Бельгия отказалась поставить старую бронетехнику на Украину, ограничившись легким оружием

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия приняла крупнейший за 11 месяцев план военной помощи Украине на 92 млн евро, но отказалась поставлять бронетехнику из-за дороговизны, ограничившись легким оружием. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTBF (Эр-тэ-бэ-эф), комментируя озвученный премьером королевства план поставок Киеву, автоматов, пулеметов, ПЗРК и ПТРК на сумму в 92 млн евро.

«При этом идея поставить [Киеву] снятую с вооружения тяжелую бронетехнику, которая уже частично продана частным компаниям, нуждается в обратном выкупе, восстановлении и модернизации, была отклонена из-за чрезмерно высокой стоимости», — сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.