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Бельгия отказалась поставить старую бронетехнику на Украину, ограничившись легким оружием

16:32 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия приняла крупнейший за 11 месяцев план военной помощи Украине на 92 млн евро, но отказалась поставлять бронетехнику из-за дороговизны, ограничившись легким оружием. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTBF (Эр-тэ-бэ-эф), комментируя озвученный премьером королевства план поставок Киеву, автоматов, пулеметов, ПЗРК и ПТРК на сумму в 92 млн евро.

«При этом идея поставить [Киеву] снятую с вооружения тяжелую бронетехнику, которая уже частично продана частным компаниям, нуждается в обратном выкупе, восстановлении и модернизации, была отклонена из-за чрезмерно высокой стоимости», — сообщил телеканал со ссылкой на собственные источники.

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