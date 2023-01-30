Магнус Карлсен заявил, что пресытился классическими шахматами
12:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен намерен отдохнуть от выступления на турнирах, потому что устал от классических шахмат. Комментарий шахматиста в понедельник приводит пресс-служба турнира Tata Steel Masters («Тата стил мастерс»).
На турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее в воскресенье Карлсен разделил второе и третье места с шахматистом из Узбекистана Нодирбеком Абдусатторовым. Победителем стал нидерландец Аниш Гири.
«После этого турнира я намерен отдохнуть, — сказал Карлсен. — Играть в классические шахматы какое-то время не буду, потому что меня уже немного от них тошнит за последние несколько недель».
Карлсену 32 года, он является чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина в 2016 году и Яна Непомнящего в 2021 году. В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче примут участие победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.
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