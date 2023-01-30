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Поставки истребителей Киеву являются «гипотетическим вопросом» — глава Минобороны ФРГ

22:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос о поставках Берлином истребителей Киеву в настоящее время является «гипотетическим». Канцлер Германии Олаф Шольц «уже все сказал по этому поводу». Такое мнение Писториус высказал в понедельник журналистам после посещения оперативного командования Бундесвера в Швиловзе.

Писториус отметил, что соображения о том, должны ли Вооруженные силы ФРГ отказаться от боевых самолетов в пользу Украины, являются «гипотетическими вопросами», на которые министр не ответил. «И кстати, насколько мне известно, канцлер сказал все, что нужно было сказать», — резюмировал глава Минобороны Германии.

В последние дни Шольц и министр обороны ФРГ Борис Писториус неоднократно заявляли, что Германия не собирается поставлять истребители Украине.

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