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НОВОСТИ

Курорт Сбера «Манжерок» принял этап Кубка России по горнолыжному спорту

10:02 02.02.2023

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Фото пресс-службы курорта «Манжерок»
Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» (Республика Алтай) принял этап розыгрыша Кубка России по горнолыжному спорту. В этом году в рамках Кубка впервые был проведен международный турнир «Кубок курорта Манжерок», организованный Российской федерацией горнолыжного спорта. Его участниками которого стали 122 профессиональных спортсмена из пяти стран мира: Аргентины, Сербии, Казахстана, Беларуси и России.

В последние годы на курорте была создана высококачественная инфраструктура – 22 км первоклассных трасс, три канатные дороги, современная система оснежения. Это позволило провести соревнования на высоком уровне, отметили их организаторы и участники.

«Наш всесезонный курорт «Манжерок» – уже не только место для отдыха, но и одна из лучших горнолыжных площадок для профессионального спорта, – обратил внимание заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Трассы соответствуют всем международным стандартам. Мы принимаем спортсменов по горнолыжному спорту уже во второй раз и очень гордимся, что на Алтае теперь могут проводиться соревнования такого масштаба. Верим, что у курорта большое спортивное будущее».

«Курорт стремительно развивается. Об этом напрямую свидетельствует подготовка к Кубку России. Если в прошлом году мы притирались и вместе учились, то в этом все эти вопросы были сняты, – отметил вице-президент, исполнительный директор Российской федерации горнолыжного спорта Валерий Цыганов. – Службы работают оперативно, трассы подготовлены качественно, команда работает слаженно. В горнолыжном спорте есть достаточно жесткие требования, установленные правилами соревнований. Они определяют длину трассы и перепад. Поэтому для каждой дисциплины горнолыжного спуска существуют такие правила. Я могу с уверенностью сказать, что на курорте можно проводить 2/3 программы Олимпийских игр».

«Этап Кубка России мы будем проводить на курорте «Манжерок», это войдет в традицию. Это альтернатива международным соревнованиям, – подчеркнул главный судья Сергей Кизилов. – Уверен, с каждым разом качество будет расти. Более того, в 2024 году мы планируем провести здесь на курорте всероссийские детские соревнования «Олимпийская надежда России».

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