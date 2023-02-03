Зона ответственности Южного военного округа расширена на новые регионы России — сайт МО РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые регионы России — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области — вошли в зону ответственности Южного военного округа, свидетельствует обновленная карта военных округов на сайте Минобороны РФ.

«Зона ответственности каждого военного округа включает часть территории РФ и зарубежные территории. В данном случае увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил РФ объединений народной милиции ДНР и ЛНР», — пояснили ТАСС в пятницу в пресс-службе Южного военного округа.