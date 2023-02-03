Песков назвал уткой публикации, что США предлагали план с уступкой Украиной 20% территорий
13:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что США якобы предлагали план, предусматривающий территориальные уступки со стороны Украины в обмен на мир.
«Это утка», — сказал представитель Кремля в пятницу на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс якобы передавал такое предложение Москве.
Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли Бернс приезжал в Москву в январе для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Песков подчеркнул: «В январе? Все вот это сообщение [про план США] — это утка».
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