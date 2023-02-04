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Обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан в ФРГ купил русский бизнесмен

09:35 04.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания NR Holding, владеющая гоночной трассой Нюрбургринг в Германии, приобрела обанкротившийся аэропорт Франкфурт-Хан, расположенный в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Сумма сделки составляет около 20 млн евро, сообщило в пятницу вечером агентство ДПА.

По его утверждению, за NR Holding стоит российский предприниматель Виктор Харитонин. Нотариальный договор, как пишет агентство, уже подписан. Денежные средства переведены на доверительный счет. Харитонин, по данным агентства, не фигурирует в санкционных списках Евросоюза.

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 км. Воздушная гавань была оборудована на базе бывшего американского военного аэродрома. Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году. С 2007 года показатели пассажирооборота и выручки аэропорта начали падать, а в 2021 году его владельцы объявили о банкротстве.

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