Посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела РФ — источник
16:32 07.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела РФ передана во вторник посольству США в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к руководству МИД России.
«7 февраля сего года посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации», — отметил собеседник агентства.
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