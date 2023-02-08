Путин: По-моему, 80% опиатов мирового рынка — афганского происхождения

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что посевные площади опиатов в Афганистане растут, а вместе с ними и оборот наркотиков.

«Растет оборот наркотиков. К сожалению, растут посевные площади. <…> По-моему, 80% опиатов мирового рынка — афганского происхождения», — констатировал президент РФ в среду, открывая встречу с представителями по безопасности из целого ряда стран, посвященную афганской проблематике.