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Молдавские пограничники нашли фрагменты упавшей ракеты на севере республики

16:12 16.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские пограничники обнаружили на севере республики фрагменты упавшей ракеты. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба МВД страны.

«Патруль пограничной полиции обнаружил в секторе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) фрагменты ракеты», — говорится в сообщении.

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