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Мэр Москвы Собянин: Поставленная президентом задача помочь семьям участников СВО будет безусловно выполнена

15:51 21.02.2023

В Москве готовы выполнить поставленную президентом РФ задачу помочь семьям участников специальной военной операции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Задача, поставленная президентом, - окружить всех участников СВО и их семьи максимумом заботы и внимания, помочь как можно быстрее вернуться к мирной жизни - будет, безусловно, выполнена, - отметил градоначальник. - В ближайшее время я подпишу соответствующий указ».

По словам мэра Москвы, Владимир Путин постарался передать парламентариям, представителям государственной власти и всем гражданам России важное послание – несмотря на то, что боевые действия в Украине продолжаются, важно работать на долгосрочную перспективу. «Возможно, кому-то кажется, что сейчас не время строить планы на будущее. Но, как мы слышали, президент послал прямо противоположный сигнал. Владимир Владимирович сформулировал задачи на долгосрочную перспективу - по развитию транспортной инфраструктуры, промышленности, образования, здравоохранения, повышению качества жизни граждан, - считает Сергей  Собянин. - Это значит, что, несмотря на все сложности, Россия обязательно победит и продолжит свое развитие».

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