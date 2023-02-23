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НОВОСТИ

МИд Китая: США являются крупнейшим разжигателем войны

12:26 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире разжигателем войн и конфликтов. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«США являются крупнейшим разжигателем войны. За свою более чем 240-летнюю историю США не воевали в течение всего 16 лет», — отметил официальный представитель МИД КНР.

Он подчеркнул, что после завершения Второй мировой войны Вашингтон инициировал около 80% вооруженных конфликтов

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