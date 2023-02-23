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Собянин вручил удостоверение Почетного гражданина Москвы ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину

14:38 23.02.2023

Фронтовик Борис Уткин 23 февраля получил из рук мэра столицы РФ Сергея Собянина знак "Почетный гражданин Москвы". "Фронтовику Борису Павловичу Уткину сегодня исполняется 100 лет! Для меня большая честь вручить ему в этот день знак «Почетный гражданин города Москвы».


Борис Павлович был курсантом артиллерийского училища, когда началась Великая Отечественная война. Осенью 1941 года вместе с сокурсниками сражался под Волоколамском, а уже в ноябре того же года стал участником легендарного парада на Красной площади. Принимал участие в исторических боях: оборонял Москву, сражался на Дону, за Сталинград, на Курской дуге и Днепре, освобождал Венгрию и Австрию», - отметил Собянин в своем Telegram - канале. Уткин всю жизнь посвятил военной службе, а после увольнения в запас занимался общественной и научной работой, стал почетным профессором Академии военных наук, автором книг и публикаций в журналах и газетах.

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