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МИД Венгрии работает над подготовкой визита премьера Орбана в Киев

15:30 23.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Венгрии ведет подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Об этом сообщил в интервью, опубликованном в четверг интернет-изданием «Индекс», министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Отвечая на вопрос, почему Орбан в отличие от лидеров других стран не побывал в столице Украины после начала Россией специальной военной операции, Сийярто сказал: «Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой».

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