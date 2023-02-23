МИД Венгрии работает над подготовкой визита премьера Орбана в Киев

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Венгрии ведет подготовку визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев. Об этом сообщил в интервью, опубликованном в четверг интернет-изданием «Индекс», министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Отвечая на вопрос, почему Орбан в отличие от лидеров других стран не побывал в столице Украины после начала Россией специальной военной операции, Сийярто сказал: «Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой».