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На судне в порту Корсакова на Сахалине обнаружена утечка метана, экипаж эвакуирован

09:30 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утечка метана обнаружена на судне-контейнеровозе «Феско Татарстан» в Северном порту Корсакова на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Утром 25 февраля поступила информация о том, что в Северном порту на судне-контейнеровозе „Феско Татарстан“ обнаружена утечка метана из подрывного клапана специализированной емкости для перевозки сжиженных газов объемом 20 тонн. <…> Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива. Расстояние до ближайших жилых домов составляет около 1 км», — сообщили в ведомстве.

С судна эвакуирован экипаж — 17 человек.

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