ВСУ создают ложные позиции под Артемовском, чтобы ввести в заблуждение силы РФ — Марочко
10:00 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) под городом Артемовском (украинское название — Бахмут) в ДНР создают ложные позиции и открывают с них огонь, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения российских войск. Об этом ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, разведка российских сил выявила ложные позиции ВСУ в районе населенного пункта Хромово, расположенного западнее Артемовска. «С целью ввести в заблуждение наши войска, вооруженные формирования Украины сооружают возле трассы Артемовск — Часов Яр в районе населенного пункта Хромово ложные позиции с установкой на них бутафорских огневых средств», — сказал Марочко.
Он отметил, что для «придания правдоподобности» вышеупомянутым позициям, украинские войска периодически открывают огонь по наступающим порядкам сил РФ из «кочующих огневых средств».
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