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В китайском плане по Украине нет ничего, что было бы выгодно кому-либо, кроме РФ — Байден

11:30 25.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что предложенный Китаем мирный план по Украине не содержит ничего, что было бы выгодно кому-либо еще, кроме России. Такую точку зрения он выразил в вышедшем в эфир в пятницу интервью телеканалу Эй-би-си.

«Я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен», — сказал американский лидер.

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