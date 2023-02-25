Евгения Тюрикова покинула пост главы Sber Private Banking

12:10

С 6 февраля Евгения Тюрикова, в течение 6 лет возглавлявшая Sber Privatе Banking, покинула команду Сбербанка. В дальнейшем она планирует развивать собственные проекты.

Это было давно принятое решение, согласованное с топ-менеджментом Сбера, которое потребовало несколько месяцев для мягкой передачи проектов и полномочий, отметили в Сбере.

Sber Privatе Banking – подразделение Сбера, которое занимается обслуживанием частных клиентов с активами от 100 млн руб.