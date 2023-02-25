В России выявили 11 071 случай заражения ковидом за сутки

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 071, летальных исходов из-за ковида — на 34. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 13 829 случаев заражения и 32 смерти, всего с начала пандемии — 22 243 563 и 396 004 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 208 против 12 618 днем ранее, до 21 581 463.