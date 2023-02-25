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В Кабардино-Балкарии сноубордист погиб, попав под лавину

20:30 25.02.2023 Источник: Интерфакс

Следственные органы СКР по Кабардино- Балкарии начали доследственную проверку по факту гибели сноубордиста, попавшего под лавину на горе Чегет в субботу, сообщает Следственное управление СКР по КБР.

По данным следствия, житель Воронежа вместе с шестью участниками группы выехал в запрещенную зону за пределы маркированных трасс. Во время спуска сноубордисты спровоцировали сход лавины, под которую попал и погиб один из участников группы.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

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