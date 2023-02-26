Собянин: В Москве свыше 90 предприятий создают и производят жизненно важные лекарства и вакцины

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Офсетные контракты позволяют обеспечивать Москву необходимыми объемами лекарств, заявил мэр столицы Сергей Собянин, по словам которого, подобные соглашения позволяют организовать процесс замещения иностранных препаратов отечественными. Как отмечает градоначальник, десятки компаний создают препараты для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.

Напомним, в рамках офсетного контракта представитель бизнеса создает или восстанавливает предприятие, а городские власти гарантируют его загрузку за счет закупок продукции для городских нужд. «Первый такой договор столица заключила с компанией «Биокад», - отметил Собянин. - Она открыла завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» и уже передала в медучреждения города больше 670 тыс. упаковок лекарств».

По словам мэра, компания «Онкотаргет» тоже работает в особой экономической зоне и обеспечивает город препаратами для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний». Всего жизненно важные лекарства и вакцины производят более 90 московских предприятий.