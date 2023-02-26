Собянин: В Москве свыше 90 предприятий создают и производят жизненно важные лекарства и вакцины
14:26 26.02.2023
Офсетные контракты позволяют обеспечивать Москву необходимыми объемами лекарств, заявил мэр столицы Сергей Собянин, по словам которого, подобные соглашения позволяют организовать процесс замещения иностранных препаратов отечественными. Как отмечает градоначальник, десятки компаний создают препараты для лечения и профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины.
Напомним, в рамках офсетного контракта представитель бизнеса создает или восстанавливает предприятие, а городские власти гарантируют его загрузку за счет закупок продукции для городских нужд. «Первый такой договор столица заключила с компанией «Биокад», - отметил Собянин. - Она открыла завод в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» и уже передала в медучреждения города больше 670 тыс. упаковок лекарств».
По словам мэра, компания «Онкотаргет» тоже работает в особой экономической зоне и обеспечивает город препаратами для лечения онкологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний». Всего жизненно важные лекарства и вакцины производят более 90 московских предприятий.
НОВОСТИ
- 14:30 26.02.2023
- Захарова: Швейцария однозначно выступила с поддержкой киевского неонацистского режима
- 13:37 26.02.2023
- Минобороны РФ привело статистику по уничтоженным самолетам и вертолетам ВСУ
- 13:11 26.02.2023
- Мэр Собянин: В Красную книгу Москвы возвращаются виды флоры и фауны, считавшиеся ранее исчезнувшими
- 10:30 26.02.2023
- Вашингтон отобрал у Парижа заказ на подлодки для Австралии, и Франция просто «умылась» - Путин
- 10:00 26.02.2023
- Снабжать водой Ялту планируется путем постройки водохранилища под Бахчисараем
- 09:20 26.02.2023
- В южной части Турции вновь зафиксировано землетрясение
- 09:10 26.02.2023
- Снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве 26 февраля
- 09:00 26.02.2023
- Один из кандидатов на пост президента США призвал сократить объемы помощи Украине
- 21:01 25.02.2023
- ЕС ввел санкции против Рошаля, Москальковой, Примакова, Фадеева, Духина и еще 82 лиц
- 20:30 25.02.2023
- В Кабардино-Балкарии сноубордист погиб, попав под лавину
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать