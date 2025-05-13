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Мерц угрожает введением дальнейших санкций, если Россия не примет «предложение» ЕС

18:15 13.05.2025 Источник: Интерфакс

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во вторник, что Германия и другие члены ЕС введут санкции против РФ в энергетической и финансовой сферах, если в течение недели Россия не согласится на прекращение огня и не приблизится к "реальному прогрессу" в урегулировании украинского конфликта.

"Мы ждём согласия президента РФ Владимира Путина. Мы единодушны в том, что, если на этой неделе Россия не примет наше предложение, мы с европейскими партнёрами прибегнем к торговым ограничениям", - сказал Мерц на пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Берлине.

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