МИД Сербии: Белград не поставлял и не давал разрешения на поставки на Украину и в Россию

19:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта. Как заявил в пятницу первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, Сербия также не давала разрешения на поставки своей военной продукции в эти страны через посредников.

«С начала войны на Украине Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию, а также ни в одну страну, которую считает спорной с международной точки зрения», — заявил Дачич.