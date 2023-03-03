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МИД Сербии: Белград не поставлял и не давал разрешения на поставки на Украину и в Россию

19:21 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия не поставляет оружие ни Украине, ни России с начала конфликта. Как заявил в пятницу первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, Сербия также не давала разрешения на поставки своей военной продукции в эти страны через посредников.

«С начала войны на Украине Сербия не поставляла и не давала разрешения на поставки вооружения и военного снаряжения на Украину и в Россию, а также ни в одну страну, которую считает спорной с международной точки зрения», — заявил Дачич.

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