0
0
152
НОВОСТИ

Сергей Собянин: Почти 40 парков и общественных пространств обновили в ЗелАО за 12 лет

20:35 03.03.2023

В Зеленограде активно развивается инфраструктура для отдыха и общения горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, за 12 лет в этом административном округе обновили почти 40 парков и общественных пространств.

«К примеру: благоустроили площадь Юности, образованную в 1972 году. Привели в порядок тенистую аллею, на клумбах высадили цветы. Центрами притяжения для горожан стали сухой фонтан с подсветкой и зона отдыха со спортивными и детскими площадками», - написал мэр в своем Telegram-канале.

 Кроме того, в Зеленограде обновили поле между пятым микрорайном и Ленинградским шоссе, делали трибуны для зрителей и удобные раздевалки». На Центральном проспекте расширили пешеходную зону, установили новые фонари и скамейки. 

По словам Собянина, для удобства горожан приспособили помещение под новый центр госуслуг «Мои документы» района Силино по адресу Зеленоград, корп. 1105, а также открыли центр госуслуг района Крюково на Привокзальной площади, д. 1.

В 2023 году планируется обновить пешеходную зону в четвертом микрорайоне в районе Матушкино и завершить благоустройство пешеходной зоны «Аллея вязов» в 9-м микрорайоне Старого Крюково.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:47 03.03.2023
США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл
0
169
20:10 03.03.2023
Молдавия собирается пересмотреть свои решения по санкциям против РФ в пользу их принятия
0
235
19:45 03.03.2023
Конгрессвумен США: Больше никаких денег Украине...
0
287
19:21 03.03.2023
МИД Сербии: Белград не поставлял и не давал разрешения на поставки на Украину и в Россию
0
265
18:49 03.03.2023
Мэр Собянин: В Зеленограде открываются десятки новых высокотехнологичных предприятий
0
287
17:51 03.03.2023
Мэр Собянин: Реконструкция пригородного вокзала Крюково будущего МЦД-3 закончится в этом году
0
356
17:40 03.03.2023
Сербское оборонное предприятие опровергло информацию о поставках ракет Украине
0
322
17:12 03.03.2023
Экс-советник Пентагона рассказал о тайной операции ЦРУ на Украине
0
458
17:00 03.03.2023
Число жалоб на коллекторов выросло на 20% в 2022 г., административных дел на них — на 40%
0
346
16:32 03.03.2023
Украина может вмешаться в ситуацию в Приднестровье, если попросит Кишинев — секретарь СНБО
0
427

Возврат к списку