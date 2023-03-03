Сергей Собянин: Почти 40 парков и общественных пространств обновили в ЗелАО за 12 лет

20:35

В Зеленограде активно развивается инфраструктура для отдыха и общения горожан, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, за 12 лет в этом административном округе обновили почти 40 парков и общественных пространств.

«К примеру: благоустроили площадь Юности, образованную в 1972 году. Привели в порядок тенистую аллею, на клумбах высадили цветы. Центрами притяжения для горожан стали сухой фонтан с подсветкой и зона отдыха со спортивными и детскими площадками», - написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Зеленограде обновили поле между пятым микрорайном и Ленинградским шоссе, делали трибуны для зрителей и удобные раздевалки». На Центральном проспекте расширили пешеходную зону, установили новые фонари и скамейки.

По словам Собянина, для удобства горожан приспособили помещение под новый центр госуслуг «Мои документы» района Силино по адресу Зеленоград, корп. 1105, а также открыли центр госуслуг района Крюково на Привокзальной площади, д. 1.

В 2023 году планируется обновить пешеходную зону в четвертом микрорайоне в районе Матушкино и завершить благоустройство пешеходной зоны «Аллея вязов» в 9-м микрорайоне Старого Крюково.