В РПЦ считают, что надо запретить розничную продажу препаратов экстренной контрацепции

22:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предлагает запретить розничную продажу препаратов медикаментозного аборта и экстренной контрацепции из-за повышения ими риска бесплодия у женщин. Об этом сообщил в пятницу на заседании VI Гиппократовского медицинского форума председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

«Необходимо запретить розничную продажу препаратов экстренной контрацепции и перорального прерывания беременности, так называемых препаратов медикаментозного аборта — производных мифепристона и других препаратов. <…> Выявляемые случаи продажи аптечными организациями указанных препаратов физическим лицам создают угрозу для жизни и здоровья женщин», — сказал Лукьянов.