0
0
132
НОВОСТИ

В РПЦ считают, что надо запретить розничную продажу препаратов экстренной контрацепции

22:13 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предлагает запретить розничную продажу препаратов медикаментозного аборта и экстренной контрацепции из-за повышения ими риска бесплодия у женщин. Об этом сообщил в пятницу на заседании VI Гиппократовского медицинского форума председатель комиссии священник Федор Лукьянов.

«Необходимо запретить розничную продажу препаратов экстренной контрацепции и перорального прерывания беременности, так называемых препаратов медикаментозного аборта — производных мифепристона и других препаратов. <…> Выявляемые случаи продажи аптечными организациями указанных препаратов физическим лицам создают угрозу для жизни и здоровья женщин», — сказал Лукьянов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:47 03.03.2023
США направляют на Украину военную технику еще на 400 млн долл
0
79
19:21 03.03.2023
МИД Сербии: Белград не поставлял и не давал разрешения на поставки на Украину и в Россию
0
103
16:17 03.03.2023
В Енакиеве упал военный самолет — мэр
0
174
14:32 03.03.2023
ВСУ обстреливают Энергодар, рядом с Запорожской АЭС произошло не менее 7 взрывов — Рогов
0
167
12:05 03.03.2023
Пригожин призвал Зеленского дать воюющим в ВСУ "старикам и детям" покинуть Артемовск
0
207
09:32 03.03.2023
Евросоюз уже обучил 10 тыс. украинских военных — командующий тренировочной миссией
0
232
22:15 02.03.2023
Идея о передаче данных Украине для ударов по РФ абсурдна - Пентагон
0
339
21:00 02.03.2023
Проверить данные об украинских диверсантах в Брянской области ООН не может - Дюжаррик
0
341
20:00 02.03.2023
Мы на грани того, что будет обсуждаться тема отправки на Украину европейских солдат – Правительство Венгрии
0
361
19:15 02.03.2023
Глава МИД Эстонии знает, как обеспечить безопасность Украины
0
364

Возврат к списку