В РПЦ считают, что надо запретить розничную продажу препаратов экстренной контрацепции
22:13 03.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Необходимо запретить розничную продажу препаратов экстренной контрацепции и перорального прерывания беременности, так называемых препаратов медикаментозного аборта — производных мифепристона и других препаратов. <…> Выявляемые случаи продажи аптечными организациями указанных препаратов физическим лицам создают угрозу для жизни и здоровья женщин», — сказал Лукьянов.
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