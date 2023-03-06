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НОВОСТИ

Собянин: В 2023 году в Москве начнется строительство трех новых мостов

17:37 06.03.2023

В Москве в 2023 году начнут строить сразу 10 масштабных объектов улично-дорожной сети. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в зависимости от типа объектов, их ввод в эксплуатацию намечен на 2025-2026 годы.

В частности, будет начато строительство трех мостовых сооружений - автомоста через Москву-реку в створе Берегового проезда и двух пешеходных мостов через Нагатинский затон и реку Яузу возле МГТУ имени Баумана.

Кроме того, начнут строить путепроводы между улицей Малыгина и Малыгинским проездом, между Костромской улицей и Юрловским проездом, на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева.

Также, как сообщил мэр Москвы в своем Telegram-канале, будут строиться дороги, например, 14,5 км в районе улицы Поляны, которые сделают доступнее районы Северное и Южное Бутово и поселение Булатниковское. Также будет обновлено или построено заново 5,9 км дорог в рамках реконструкции улицы Вильгельма Пика, улицы Декабристов и Сельскохозяйственной улицы.

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