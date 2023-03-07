Запад вербует хакеров для операций против России — дипломат РФ в ООН

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западный блок активно вербует хакеров-наемников для проведения операций против России, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность. Об этом заявила в понедельник представитель РФ Ирина Тяжлова, выступая на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

«С начала специальной военной операции на Украине западные государства развязали полномасштабную кампанию против России, стремятся проверить на прочность экономику, финансовый и энергетический секторы, а также основные отрасли промышленности, — отметила представитель РФ. — Информационные структуры России подвергаются массированным компьютерным атакам, интенсивность которых с начала специальной военной операции возросла в десятки раз. <…> Западный блок активно вербует хакеров-наемников, задействует информационно-коммуникационные потенциалы своих союзников и подконтрольных частных компаний, целенаправленно вовлекает рядовых пользователей со всего мира в эту преступную деятельность».