На сдерживание Китая администрация США закладывает в бюджет 9,1 млрд долл

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена предлагает выделить в 2024 финансовом году 9,1 млрд долларов на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это предусматривается документом, обнародованным в четверг Белым домом.

«Для поддержания и укрепления сдерживания в бюджете уделяется особое внимание Китаю как растущему вызову Соединенным Штатам в соответствии с тем, о чем говорится в национальной оборонной стратегии. Тихоокеанская инициатива министерства обороны предусматривает выделение средств в размере 9,1 млрд долларов. В центре внимания будет укрепление сдерживания в регионе. Эти меры также демонстрируют долгосрочный интерес министерства обороны к Индо-Тихоокеанскому региону», — говорится в документе.