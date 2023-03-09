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НОВОСТИ

На сдерживание Китая администрация США закладывает в бюджет 9,1 млрд долл

21:15 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена предлагает выделить в 2024 финансовом году 9,1 млрд долларов на сдерживание Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это предусматривается документом, обнародованным в четверг Белым домом.

«Для поддержания и укрепления сдерживания в бюджете уделяется особое внимание Китаю как растущему вызову Соединенным Штатам в соответствии с тем, о чем говорится в национальной оборонной стратегии. Тихоокеанская инициатива министерства обороны предусматривает выделение средств в размере 9,1 млрд долларов. В центре внимания будет укрепление сдерживания в регионе. Эти меры также демонстрируют долгосрочный интерес министерства обороны к Индо-Тихоокеанскому региону», — говорится в документе.

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