0
0
0
НОВОСТИ

В Верховной раде предложили ввести налог на бездетность

12:45 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Сергей Гривко предложил ввести налог для украинских граждан, не имеющих детей, аналогичный существовавшему в СССР. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте парламента.

В пояснительной записке к документу говорится, что целью введения нового налога является улучшение демографической ситуации на Украине. В случае одобрения законопроекта платить налог из своих доходов будут резиденты страны от 21 до 58 лет: 1,5% — бездетные, те, у кого один ребенок, — 1%, у кого двое детей — 0,5%. При этом облагать им не планируют лиц, имеющих троих и более детей, лиц с бесплодием, а также инвалидов первой группы.

«Налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, безусловно, в СССР с 1941 года до самого конца. <…> Коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом», — прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:25 21.05.2024
Тело Раиси готовят к перевозке в религиозный центр в Куме - СМИ
0
127
12:15 21.05.2024
Не более 25% жителей Швеции выступают за отказ от кроны в ползу евро
0
141
11:20 21.05.2024
Дебаты между Байденом и Трампом поддержали около 80% американцев
0
251
11:10 21.05.2024
Страны ЕС намерены начать переговоры о членстве Молдавии и Украины - СМИ
0
275
10:35 21.05.2024
Пентагон кртикует тактику Израиля в борьбе с ХАМАС
0
276
10:25 21.05.2024
По истечению президентских полномочий Зеленский становится вне закона - Азаров
0
269
10:10 21.05.2024
За 10 лет в «Активном гражданине» прошло более 6,6 тыс. голосований — Собянин
0
253
09:30 21.05.2024
Гибель Раиси могла быть следствием внутриполитической борьбы за власть - СМИ
0
378
09:25 21.05.2024
С 2014 власти ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева - Пушилин
0
330
09:20 21.05.2024
США планируют милитаризировать космос - Небензя
0
338

Возврат к списку