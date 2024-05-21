В Верховной раде предложили ввести налог на бездетность

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат от фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Сергей Гривко предложил ввести налог для украинских граждан, не имеющих детей, аналогичный существовавшему в СССР. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте парламента.



В пояснительной записке к документу говорится, что целью введения нового налога является улучшение демографической ситуации на Украине. В случае одобрения законопроекта платить налог из своих доходов будут резиденты страны от 21 до 58 лет: 1,5% — бездетные, те, у кого один ребенок, — 1%, у кого двое детей — 0,5%. При этом облагать им не планируют лиц, имеющих троих и более детей, лиц с бесплодием, а также инвалидов первой группы.



«Налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, безусловно, в СССР с 1941 года до самого конца. <…> Коллега Гривко зарегистрировал свой резонансный законопроект, которым стремится улучшить нашу демографию таким противоречивым способом», — прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.



