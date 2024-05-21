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Более 50% россиян считают, что найти работу с хорошей зарплатой трудно - ВЦИОМ

13:45 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины (58%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сомневаются в возможности устроиться на хорошо оплачиваемую должность. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

«ВЦИОМ выяснил, что сегодня в российском обществе сложились достаточно пессимистичные настроения относительно возможности легко найти работу с желаемой зарплатой. Только треть опрошенных (31%) считают, что сделать это скорее легко. В то же время большинство (58%) испытывают сомнения в возможности устроиться на хорошо оплачиваемую должность», — говорится в сообщении.

Россияне в равной степени отмечают как рост зарплат у большинства сограждан (37%), так и отсутствие каких-либо изменений (38%). Чем выше уровень материального достатка, тем более оптимистично настроены респонденты — люди с высокими доходами почти в два раза чаще людей с низкими (52% против 23% соответственно) отметили рост зарплаты за последние пару лет. Что касается кредитов, то более половины опрошенных (66%) не уверены, что сегодня хорошее время для оформления кредита, иначе считают 12%. Так, индекс кредитного доверия в мае составил 28 пунктов, годом ранее он был чуть выше — 31 пункт.

При этом индекс потребительского доверия достиг максимума за последние 10 лет — 44 пункта. В 2014 году он составлял 52 пункта, после чего колебался в разные годы в диапазоне 27-42 пунктов, отмечается в публикации. Так, по данным опроса, треть россиян считают, что сейчас хорошее время для совершения крупных покупок (31%), обратного мнения придерживаются 46%.

«Есть несколько возможных причин, почему индексы потребительского доверия и кредитного доверия демонстрируют разнонаправленную динамику в последний год: рост доходов населения, но неготовность при этом брать долговые обязательства; изменение кредитной политики банков (рост процентной ставки); влияние инфляции и другие. В целом на представленные индексы влияют разные факторы. Рост потребительского оптимизма может быть связан с текущей стабилизацией экономики, а осторожность в кредитовании объясняется рисками и недоверием к будущей ситуации с финансовой системой», — поясняется в публикации ВЦИОМ.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 13 мая 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.


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