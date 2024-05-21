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Последние звонки в школах Курской области у границы с Украиной пройдут в онлайн-формате

13:30 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школы Курской области, находящиеся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, проведут торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, в онлайн-формате. В большинстве школ региона последние звонки пройдут в помещениях, сообщила пресс-служба правительства Курской области.

«В большинстве образовательных организаций последние звонки пройдут 24 и 25 мая в закрытых помещениях — спортивных или актовых залах. Кроме того, рекомендовано ограничить количество их участников. В школах, которые находятся в 10-километровой зоне от границы, эти мероприятия будут организованы в онлайн-формате», — говорится в сообщении.


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