Последние звонки в школах Курской области у границы с Украиной пройдут в онлайн-формате
13:30 21.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В большинстве образовательных организаций последние звонки пройдут 24 и 25 мая в закрытых помещениях — спортивных или актовых залах. Кроме того, рекомендовано ограничить количество их участников. В школах, которые находятся в 10-километровой зоне от границы, эти мероприятия будут организованы в онлайн-формате», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 14:45 21.05.2024
- Группа украинских солдат завершила подготовку по обслуживанию F-16 в Нидерландах
- 14:40 21.05.2024
- На этой неделе США могу объявить о новом пакете помощи Украине
- 14:35 21.05.2024
- Примаков считает, что многие соотечественники, пожив за рубежом, понимают, что им «пора домой»
- 13:50 21.05.2024
- Эксперты назвали Sber Private Banking лучшим банком для состоятельных клиентов в России
- 13:45 21.05.2024
- Более 50% россиян считают, что найти работу с хорошей зарплатой трудно - ВЦИОМ
- 12:45 21.05.2024
- В Верховной раде предложили ввести налог на бездетность
- 12:25 21.05.2024
- Тело Раиси готовят к перевозке в религиозный центр в Куме - СМИ
- 12:15 21.05.2024
- Не более 25% жителей Швеции выступают за отказ от кроны в ползу евро
- 11:20 21.05.2024
- Дебаты между Байденом и Трампом поддержали около 80% американцев
- 11:10 21.05.2024
- Страны ЕС намерены начать переговоры о членстве Молдавии и Украины - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать