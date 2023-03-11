Мэр Собянин: Половина уличного освещения Москвы уже переведена на светодиодные светильники

18:40

В российской столице все новые фонари и элементы подсветки устанавливают со светодиодными лампами. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такие лампы в несколько раз долговечнее натриевых и галогеновых.

«Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад, - написал глава города в своем Telegram-канале. - Город освещают больше миллиона ламп».

Как отмечает мэр, светодиоды дают теплый белый свет, приятный глазу. В «Зарядье», на московских набережных, Садовом и Бульварном кольцах, а также при подсветке городских памятников применяют именно такое мягкое освещение.

«Сейчас уже половина всех уличных светильников - светодиодные, - написал Собянин. - Остальную часть ламп меняем постепенно, когда у них заканчивается срок эксплуатации. В этом году обновим 6,5 тыс. фонарей».

Кроме того, более трети наружного освещения в Москве оборудовали «умными» датчиками дистанционного контроля, следящими за работой ламп. Это позволяет энергетикам на расстоянии включать или выключать подсветку, регулировать ее яркость.