Мэр Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

17:00

Строительство Московского скоростного диаметра (МСД) идет в быстром темпе. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, движение на участке МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара будет открыто уже в мае нынешнего года. «Он готов больше чем на 80%, - сообщил глава города в своем Telegram-канале. - По проекту здесь будет 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход».

Как отмечает градоначальник, сейчас на этом участке идет прокладка теплосетей, строители укладывают ливневки, монтируют ограждения. Предполагается, что запуск новой дороги существенно улучшит транспортную доступность Печатников.

Московский скоростной диаметр пройдет через Москву с севера на юг (от магистрали М-11 «Нева» на Санкт-Петербург до М-2 «Крым») с выходом на строящуюся высокоскоростную трассу М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Он будет самым протяженным в России бессветофорным скоростным диаметром длиной 68 км. МСД соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей мегаполиса, связывая районы Москвы и области, улучшая транспортную доступность аэропортов столицы.