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Собянин: Реконструкция Дмитровского путепровода сделает передвижение по городу удобнее для 420 тыс. жителей

15:34 13.03.2023

Дмитровский путепровод реконструируют, не останавливая движение автомобилей по основному ходу Дмитровского шоссе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел ход строительных работ. Построенный в 1965 году путепровод исчерпал свои возможности, заявил Собянин, побывав сооружении. «Это сложный объект в связи с тем, что нам необходимо было не останавливать движение по Дмитровскому шоссе. Поэтому вначале построили временный путепровод, сейчас строим основной. До конца этого года все основные работы должны быть выполнены», - заявил мэр.

Путепровод через пути Октябрьской железной дороги (будущий МЦД-3) в районе станции метро «Петровско-Разумовская» крайне важен для движения автомобилей и для запуска третьего Московского центрального диаметра.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 56%. По словам первого вице-президента компании-подрядчика «МСУ-1» Алексея Козлова, реконструкцию завершат в срок. Для этого построят и реконструируют 2 км дорог, в том числе путепровод длиной 312 м, создадут прилегающую улично-дорожную сеть, съезд с Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе, съезд с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду, съезд с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею, съезды с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе в сторону области.

Чтобы снизить уровень шума у Дмитровского путепровода будут установлены защитные экраны на протяжении 102 м.

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