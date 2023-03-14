0
0
143
НОВОСТИ

Сергей Собянин: В Москве стартовал проект "Серебряное наставничество"

15:50 14.03.2023

В Москве начал действовать специальный проект «Серебряное наставничество». По словам мэра Сергея Собянина, в его рамках горожане старшего возраста из центров московского долголетия станут проводить время с детьми, оставшимися без попечения родителей.

«Ребята в центрах содействия семейному воспитанию нуждаются в друзьях, многие из них были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками, - написал мэр в своем Telegram-канале. - А для «серебряных» наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы. Вместе они будут посещать мастер-классы, делиться опытом и знаниями. Ребятам помогут сделать домашнее задание, обсудят с ними возможные будущие профессии. Подростки научат своих наставников пользоваться гаджетами и соцсетями».

Как сообщил градоначальник, взрослые участники программы пройдут специальную подготовку перед началом общения с юными горожанами, в частности, им дадут консультации, как лучше общаться с детьми-сиротами. По словам Собянина, пилотный этап проекта успешно состоялся в Центральном и Южном округах Москвы и сейчас к нему подключат все столичные центры содействия семейному воспитанию и 59 ближайших к ним центров московского долголетия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 14.03.2023
В Армению запрещается въезд лиц, проявивших неуважение к избранной власти — Пашинян
0
72
16:12 14.03.2023
В Париже из-за забастовки уборщиков улиц скопилось около 6 тыс. тонн мусора
0
109
16:00 14.03.2023
Быть русским — значит бороться за правду, заявил Стивен Сигал
0
125
15:32 14.03.2023
Собиравшиеся убить главу Приднестровья готовили аналогичный теракт против делегации ОБСЕ
0
157
15:12 14.03.2023
В Крыму предложили распространить практику национализации имущества на новые регионы РФ
0
183
15:00 14.03.2023
Швеция, ФРГ и Дания по сути отказались отвечать РФ по «Северным потокам» — диписточник
0
213
14:32 14.03.2023
Россия не признает международный суд в Гааге — Песков про возможные дела против РФ
0
281
14:12 14.03.2023
Военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна
0
334
14:00 14.03.2023
Армения проиграла войну в 2020 году из-за пятой колонны в армии — Пашинян
0
304
13:59 14.03.2023
Сергей Собянин: В ходе программы реновации в новые квартиры переедут более 5 000 жителей Даниловского района
0
295

Возврат к списку