Сергей Собянин: В Москве стартовал проект "Серебряное наставничество"

15:50

В Москве начал действовать специальный проект «Серебряное наставничество». По словам мэра Сергея Собянина, в его рамках горожане старшего возраста из центров московского долголетия станут проводить время с детьми, оставшимися без попечения родителей.

«Ребята в центрах содействия семейному воспитанию нуждаются в друзьях, многие из них были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками, - написал мэр в своем Telegram-канале. - А для «серебряных» наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы. Вместе они будут посещать мастер-классы, делиться опытом и знаниями. Ребятам помогут сделать домашнее задание, обсудят с ними возможные будущие профессии. Подростки научат своих наставников пользоваться гаджетами и соцсетями».

Как сообщил градоначальник, взрослые участники программы пройдут специальную подготовку перед началом общения с юными горожанами, в частности, им дадут консультации, как лучше общаться с детьми-сиротами. По словам Собянина, пилотный этап проекта успешно состоялся в Центральном и Южном округах Москвы и сейчас к нему подключат все столичные центры содействия семейному воспитанию и 59 ближайших к ним центров московского долголетия.