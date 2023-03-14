В Париже из-за забастовки уборщиков улиц скопилось около 6 тыс. тонн мусора

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 6 тыс. тонн мусора скопилось на улицах Парижа из-за забастовки уборщиков улиц, выступающих против пенсионной реформы во Франции. Об этом сообщила во вторник газета «Миди либр».

Как отмечает издание, «на улицах Парижа накопилось около 6 тыс. тонн мусора». Это связано с забастовкой уборщиков улиц, которая началась 7 марта.

Работники, занимающиеся вывозом мусора, в настоящий момент имеют льготный возраст выхода на пенсию (57 лет вместо 62 лет). Пенсионная реформа предполагает, что их возраст выхода на пенсию будет повышен до 59 лет.