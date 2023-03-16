Сергей Собянин: Дворцу пионеров на Воробьевых горах вернут исторический облик

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Дворец пионеров на Воробьевых горах будет реконструирован, а окружающую его зеленую территорию благоустроят. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это место стало знаковым для нескольких поколений горожан и сейчас в студиях, мастерских и спортивных залах дворца занимаются более 16 тыс. детей. «При этом за 60 лет легендарный дворец в стиле советского модернизма ни разу комплексно не ремонтировался. И нуждается в обновлении и восстановлении», - отметил глава города в своем блоге.

По словам градоначальника, решено организовать реставрационные работы одновременно в пяти основных корпусах Дворца пионеров. Реконструированы будут главный корпус с планетарием и выставочными залами, лекционно-презентационный корпус со столовой, обсерватория, театральный блок и концертный зал. Строители приведут в порядок декор фасадов и проведут восстановление отделки цоколей из натурального камня. Также будут отреставрированы мозаичные панно и восстановлены утраченные элементы произведений монументального искусства. Запланирован ремонт кровли и козырьков, внешних и внутренних стен зданий, лестничных маршей, перекрытий и полов. В здании предстоит заменить двери, окна, витражное остекление и восстановить зенитные фонари. Модернизированы будут также внешние и внутренние инженерные системы. «Таким образом, памятнику модернизма будет возвращен его исторический облик», - констатировал Собянин.

Благоустроена будет и огромная зеленая территория площадью почти 4 гектара. «Приведем в порядок проезды и пешеходные дорожки, - рассказал Сергей Собянин. - В местах перепада высот сделаем пандусы для передвижения маломобильных граждан. На Площади парадов сохраним необычную раскладку дорожек, которая разбивает пространство на квадраты для построения пионерских отрядов. Также отремонтируем трибуну и лестницы из натурального камня. Украсить территорию планируется цветниками из многолетников. Новое осветительное оборудование подобрано с учетом стилистики объекта. А архитектурно-художественная подсветка придаст эффектный и неповторимый образ всему ансамблю и подчеркнет значимость места».