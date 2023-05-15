Эрдоган назвал ложным утверждение о том, что РФ вмешивается в выборы в Турции

10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал ложными и несправедливыми утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентские выборы в республике.

«Турция как никогда нуждается в стабильности. Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны выгодно, чтобы выборы проходили демократично и прозрачно. Слова [кандидата от оппозиции Кемаля] Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается [в выборы], несправедливы по отношению к этой стране. Речи о каком-либо вмешательстве ложны», — подчеркнул он в вышедшем в субботу интервью телеканалу Си-эн-эн тюрк.